Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил службам безопасности подготовиться к возможным новым угрозам после инцидента на борту самолета Flydubai.

«Мы поддерживаем тесный контакт с соответствующими властями, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и их безопасное возвращение домой. Мы готовы принять меры для защиты от возможных новых угроз. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем информировать вас по мере развития событий», – заявил Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией.

Премьер-министр также отметил действия пассажиров, которые, по его словам, проявили находчивость и мужество во время инцидента.

«Я отдаю должное героям рейса из Дубая, которые проявили находчивость и мужество. Я поручил службам безопасности подготовиться к дополнительным потенциальным угрозам», – сказал глава правительства.

По данным израильских СМИ, речь идет о рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив, который после инцидента на борту совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Все пассажиры находятся в безопасности.