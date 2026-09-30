Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития военного, военно-технического, военно-образовательного и медицинского сотрудничества, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках международной оборонной выставки ADEX-2026 заместитель министра обороны Азербайджан Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генерального штаба ВС Ирана Резой Шейххасани.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также провели подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Иранская делегация прибыла в республику для участия в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026 и встрече с наблюдателями, приглашенными на совместные военные учения «Сила единства — 2026».