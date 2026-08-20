Крупнейшие международные футбольные конфедерации обсуждают возможность вынесения вотума недоверия президенту ФИФА Джанни Инфантино и его отставки на фоне недовольства предложением о продаже частным инвесторам доли в чемпионате мира, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники, знакомые с обсуждениями.

По информации агентства, возможность вынесения вотума недоверия Инфантино рассматривают УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация (AFC), а также Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF).

Источники отмечают, что подобное голосование стало бы беспрецедентным случаем в истории ФИФА.

«Выхода нет. Либо он пойдет мирным путем и решит не баллотироваться в марте, либо выберет жесткий путь», – заявил один из собеседников агентства.

Согласно уставу ФИФА, Совет организации вправе в любой момент созвать внеочередной конгресс. Кроме того, его проведение становится обязательным, если письменный запрос направят не менее одной пятой из 211 ассоциаций – членов ФИФА, указав вопросы, которые предлагается рассмотреть. Каждая ассоциация располагает одним голосом.