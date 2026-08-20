Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак резко раскритиковал действующего главу правительства Биньямина Нетаньяху на фоне обострения отношений Израиля с Турцией.

«Не обо всех деталях можно говорить. Однако сознательное повышение напряженности, инициированное Нетаньяху в отношениях с Турцией, является безответственным и глупым. Турция – это не Иран и не Сирия (Башара) Асада. Нет никакой стратегической проблемы с Турцией, которую нельзя было бы решить, смягчить или отложить на долгосрочную перспективу с помощью дискретных контактов в координации с США», – написал Барак в соцсети X.

По мнению бывшего премьера, Нетаньяху «полностью сошел с рельсов» и действует «с сильным привкусом политического умысла» накануне срочных парламентских выборов в Израиле, намеченных на 27 октября.

Барак возглавлял правительство Израиля в 1999–2001 годах. В разные годы он также занимал посты начальника Генштаба и министра обороны страны.