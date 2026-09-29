Индийская компания построит в Азербайджане завод стоимостью $117,7 млн, специализирующийся на производстве упаковочного материала. Проект выглядит масштабно. Он раскинется на площади в 4,7 гектара в Алятской свободной экономической зоне. К настоящему времени заявленная мощность завода составляет 60 тысяч тонн продукции в год.

Индийская компания UFlex Limited намерена зайти на производственный рынок Азербайджана. Вместе с Азербайджанским фондом развития бизнеса и при участии Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании UFlex Limited создаст предприятие по выпуску упаковочной продукции.

По данным Министерства экономики, для Азербайджана это означает появление крупного производственного объекта в достаточно узкой отрасли. Но возникает вопрос: на какой рынок рассчитан завод?

UFlex — не новичок на мировом рынке. Компания была основана в Индии в 1985 году и специализируется на упаковочных плёнках, упаковочных материалах и связанных с ними технологиях. Согласно представленным данным, продукция UFlex экспортируется более чем в 150 стран, а производственные мощности компании расположены в 9 странах.