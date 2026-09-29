В первой половине первой декады октября в Азербайджане ожидаются дожди с перерывами. Местами возможны интенсивные ливни, грозы и град, а в горных районах — мокрый снег.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, среднемесячная температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме, в отдельных районах — немного выше нее. Количество осадков за месяц также ожидается преимущественно в пределах нормы, местами — несколько выше.

Баку и Абшеронский полуостров. Среднемесячная температура составит 16–19 °C, что близко к норме или немного выше нее. Ночью ожидается 13–18 °C, днем — 18–23 °C, в отдельные дни — 25–27 °C. Количество осадков будет близким к норме, местами немного превысит её. Климатическая норма — 26–40 мм.

Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Сядяряк, Шахбуз и Шарур. Среднемесячная температура ожидается на уровне 16–19 °C — около нормы или немного выше. Ночью прогнозируется 12–17 °C, днем — 23–28 °C, в отдельные дни — 30–33 °C. Осадков выпадет около нормы, местами немного больше; норма составляет 19–32 мм.

Ханкенди, Шуша, Геранбойский, Ходжалинский, Ходжавендский, Агдамский, Дашкесанский и Гедабейский районы. Среднемесячная температура составит 9–13 °C, что соответствует климатической норме. Ночью ожидается 5–10 °C, днем — 13–18 °C, в отдельные дни — 23–25 °C. Количество осадков будет близким к норме, местами немного выше нее; норма — 47–56 мм.

Восточный Зангезур — Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачынский и Зангиланский районы. Среднемесячная температура ожидается в пределах 10–13 °C, около климатической нормы. Ночью прогнозируется 4–9 °C, днем — 12–17 °C, в отдельные дни — 19–24 °C. Осадков выпадет около нормы, местами немного больше; норма — 53–56 мм.

Газах, Гянджа, Агстафа, Шамкир, Товуз, Джейранчёль, Тертер и Физули. Среднемесячная температура составит 15–18 °C — около нормы или немного выше. Ночью ожидается 12–17 °C, днем — 19–24 °C, в отдельные дни — 26–28 °C. Количество осадков будет близким к норме, местами немного превысит ее; норма — 31–36 мм.

Балакян, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиязань, Шабран, Хызы, Губа, Хачмаз и Гусар. Среднемесячная температура ожидается на уровне 13–16 °C, что близко к норме или немного выше нее. Ночью прогнозируется 9–14 °C, днем — 17–22 °C, в отдельные дни — 25–28 °C. В горах ночью будет 2–7 °C, днем — 7–12 °C. Количество осадков ожидается около нормы, которая составляет 33–126 мм.

Евлах, Геокчай, Агдаш, Кюрдамир, Имишли, Агджабеди, Мингячевир, Бейлаган, Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Зардаб, Сальян и Нефтчала. Среднемесячная температура составит 17–19 °C — около нормы или немного выше. Ночью ожидается 13–18 °C, днем — 19–24 °C, в отдельные дни — 26–29 °C. Количество осадков будет близким к норме; норма — 31–46 мм.

Масаллы, Ярдымлы, Лерик, Лянкяран, Билясувар, Астара и Джалилабад. Среднемесячная температура ожидается в пределах 15–18 °C, около нормы или немного выше нее. Ночью прогнозируется 13–18 °C, днем — 18–23 °C, в отдельные дни — до 26 °C. В горах ночью ожидается 5–10 °C, днем — 12–17 °C, в отдельные дни — 20–24 °C. Количество осадков будет близким к норме, которая составляет 96–274 мм.