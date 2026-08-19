В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, задержан 43-летний Теймур Джавадов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

На участке по месту его жительства были обнаружены 62 куста наркосодержащих растений, выращенных с особым уходом.

Кроме того, в ходе других мероприятий, проведённых на территории района, были задержаны ещё 8 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

По фактам возбуждены уголовные дела. В отношении каждого из задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.