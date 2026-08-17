В январе-июле текущего года в Азербайджане 3282 человека привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков, 33 из них являются иностранными гражданами, что на 31 меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Среди привлеченных к ответственности 3 188 мужчин и 94 женщины.

Также у 33 привлеченных к ответственности иностранных граждан изъято в общей сложности 385 кг 433,185 г наркотиков, 974 таблетки наркотического состава, а также 3 куста (880 г) конопли.

Помимо этого, правоохранительные органы выявили 114 фактов, связанных с контрабандой наркотиков и психотропных веществ в страну, из незаконного оборота изъято в общей сложности 1 тонна 606 кг 95,682 г наркотиков и 20 930 таблеток метадона.