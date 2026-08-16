Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду допустил, что нынешний сезон станет последним в его профессиональной карьере.

«Это, вероятно, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя выдающееся наследие», – приводит слова Роналду Vogue.

41-летний Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА. На клубном уровне португалец завоевывал национальные и международные трофеи в составе «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».

В настоящее время футболист выступает за «Аль-Наср», с которым стал чемпионом Саудовской Аравии.