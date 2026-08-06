Украина в ходе войны с Россией уже использовала практически все доступные виды вооружений, об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам Залужного, в 2026 году украинская сторона применила почти весь спектр вооружений, за исключением крылатых ракет Tomahawk, ядерного оружия, авианосцев и истребителей F-35, состоящих на вооружении стран НАТО.

«Ресурс исчерпан. Российская Федерация нашла противодействие всему этому», — заявил он.

Залужный также выразил мнение, что действующая военная доктрина НАТО устарела и во многом опирается на подходы времен Второй мировой войны. По его словам, альянсу необходимо переходить к новым стандартам ведения боевых действий.

Кроме того, бывший главком ВСУ допустил возможность создания нового военно-политического объединения с территориальной привязкой к Европе.

«Нам нужен абсолютно новый силовой блок, вероятнее всего, с территориальной привязкой в Европе. Абсолютно новый», — отметил Залужный.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.