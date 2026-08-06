Россия наносит удары по Украине баллистическими ракетами уже так долго, что его атаки зачастую перестали быть главной новостью в американских СМИ. Тем временем президент Дональд Трамп сосредоточен на Иране. Однако остается важный вопрос: позволит ли он союзнику США, который уже четыре года ведет тяжелую борьбу с общим противником, остаться без средств противовоздушной обороны?

В результате удара по Киеву в среду погибли 17 человек. Украинским силам не удалось перехватить ни одну из выпущенных Россией ракет. По понятным причинам Украина не раскрывает состояние своих запасов вооружений, однако давно известно, что у нее остается все меньше ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, Трамп ранее допускал возможность предоставить Украине лицензию на производство Patriot, и расширение их выпуска союзниками действительно выглядит разумным решением, поскольку странам свободного мира требуется больше подобных систем. Однако позднее президент заявил, что может отказаться от этой идеи. Между тем Украине защита необходима уже сейчас, а не через месяцы или годы, которые потребуются для запуска собственного производства.

Осознавая ограниченность своих возможностей в обороне, Киев активизировал удары по военным объектам в глубине российской территории. Дополнительные американские дальнобойные ракеты могли бы усилить этот потенциал. Несмотря на сложную ситуацию, Украина сумела восстановить часть инициативы на фронте и продолжает наносить российской армии значительные потери в живой силе, что особенно примечательно с учетом демографического превосходства России.

Президент России Владимир Путин по-прежнему рассчитывает, что массированные ракетные удары со временем сломят украинское общество. Готов ли Трамп, который часто называет войну гуманитарной трагедией, позволить этому случиться?

Безусловно, Соединенным Штатам также необходимо восполнять собственные запасы перехватчиков на фоне конфликта с Ираном. В интервью подкасту Potomac Watch бывший контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери заявил, что был поражен количеством использованных Patriot. По его оценке, США могли израсходовать около 2300 ракет-перехватчиков. Для сравнения, Украине было передано около 600 таких ракет, многие из которых поступили через союзников и относились к более ранним партиям. По словам Монтгомери, «Украина — не проблема».

По мнению редакции WSJ, решением должно стать принятие Конгрессом дополнительного оборонного финансирования для перевода военного производства на режим военного времени. Поддержка Украины — это не только гуманитарная миссия, но и стратегический интерес США. Patriot, защищающие небо над Киевом, одновременно защищают стабильность и свободу на европейском континенте. Пока внимание Трампа приковано к другим кризисам, война России против Украины продолжается, и ответственность за происходящее в конечном итоге будет лежать на президенте США.