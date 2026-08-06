Президент США Дональд Трамп на совещании кабмина в Кэмп-Дэвиде затребовал у военного министра Пита Хегсета объяснений из-за истощения запасов ракет на фоне конфликта с Ираном, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Трамп потребовал от Хегсета «объяснить, почему его, по-видимому, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана».

Стычка произошла в минувшую пятницу, и, по данным источников, Трамп считал, что проблема с боеприпасами «уже решена».

По словам одного из собеседников газеты, нехватка боеприпасов, особенно управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков, стала одной из причин, по которой Трамп отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану в последние дни.

В ночь на четверг Трамп заявил, что по-прежнему предпочел бы заключить соглашение с Ираном, чтобы избежать напрасных жертв.

«Я бы лучше заключил соглашение, потому что я не хочу убивать людей», — сказал он, выступая на митинге в Лас-Вегасе.

Президент США отметил, что переговоры продолжаются и что он пока не знает, что будет дальше.