Американский президент Дональд Трамп заявил, что выступающие с утверждениями о недостатке боеприпасов в США лица разыскиваются, им может грозить тюремное заключение.

Как ранее сообщила со ссылкой на источники в американской администрации газета The Washington Post (WP), американский лидер считает, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений, истощенных во время войны с Ираном.

«Идет поиск тех, кто распространил эти утверждения, равные государственной измене. Для них запросят длительные тюремные сроки!» — написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что у США «огромное количество» боеприпасов, а оборонные предприятия строят «самое большое количество заводов за всю историю страны».