Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

По его словам, по территории Украины были выпущены 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Циркон»/«Оникс», а также 115 беспилотников, значительная часть которых была реактивного типа.

Зеленский отметил, что основными целями атаки стали складские помещения гражданских предприятий, объекты инфраструктуры и железнодорожная станция. Он также заявил, что повреждения получили объекты, не связанные с военной сферой, включая пивоваренную компанию, склады строительных материалов и объекты гражданской логистики.

Президент Украины вновь призвал западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты. По его мнению, задержки с передачей таких комплексов приводят к росту числа жертв среди мирного населения.

Кроме того, Зеленский выступил за усиление санкционного давления на Россию, заявив, что часть предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет, по-прежнему не находится под международными ограничениями. Он призвал страны G7, Европейский союз и других союзников Украины принять дополнительные меры.