ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) увеличивает срок предварительной продажи билетов на международный маршрут Баку–Тбилиси–Баку, чтобы повысить удобство для пассажиров и удовлетворить растущий спрос.

Как сообщает АЖД, новый механизм предусматривает поэтапное расширение периода продажи билетов.

В настоящее время пассажиры могут приобрести билеты не за 30, а за 44 дня до отправления. В ближайшее время этот срок будет постепенно увеличен до 90 дней.

В компании отметили, что нововведение позволит пассажирам заранее планировать туристические, деловые и семейные поездки, а также поможет АЖД точнее прогнозировать спрос и при необходимости своевременно принимать решения о включении дополнительных вагонов.

Кроме того, ADY продолжает работу над запуском дополнительного рейса по маршруту Баку–Тбилиси–Баку. Для его ввода в эксплуатацию ведутся необходимые технические и организационные работы, а грузинская сторона завершает подготовительные мероприятия.