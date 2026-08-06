Российский Ярославль 6 августа атаковали дроны.

Губернатор области заявил об атаках БПЛА и о перекрытии выезда из города в сторону Москвы.

В результате атаки горит НПЗ «Славнефть-ЯНОС» (Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод).

Этот НПЗ входит в пятерку крупнейших НПЗ России и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.