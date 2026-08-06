Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Министерстве иностранных дел Украины.
После официальной церемонии встречи министры ознакомились с выставкой беспилотников украинского производства, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
10:47 В ходе официального визита в Украину министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возложил венок и почтил память погибших защитников Украины у Мемориала, расположенного в парке Министерства иностранных дел Украины в Киеве.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
08:33 Делегация Азербайджана во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым прибыла с официальным визитом в Украину.
В Киеве главу МИД Азербайджана встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие официальные лица.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также другими высокопоставленными официальными лицами.