Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Министерстве иностранных дел Украины.

После официальной церемонии встречи министры ознакомились с выставкой беспилотников украинского производства, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

10:47 В ходе официального визита в Украину министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возложил венок и почтил память погибших защитников Украины у Мемориала, расположенного в парке Министерства иностранных дел Украины в Киеве.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

08:33 Делегация Азербайджана во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым прибыла с официальным визитом в Украину.

В Киеве главу МИД Азербайджана встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также другими высокопоставленными официальными лицами.