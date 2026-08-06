В последние годы Азербайджан последовательно развивает возможности своих Военно-воздушных сил, уделяя особое внимание не только обновлению боевой авиационной техники, но и совершенствованию системы подготовки летного состава.

Несомненно, одним из ключевых направлений этого процесса становится расширение сотрудничества с Турцией в сфере авиационных технологий и военной подготовки. И очередным этапом этого взаимодействия может стать приобретение учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ II производства турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ.

Как уже сообщал Minval, на днях генеральный директор аэрокосмической компании TUSAŞ Мехмет Демироглу заявил, что соглашение с Азербайджаном по поставке HÜRKUŞ II находится на завершающей стадии подготовки.

По словам главы компании, стороны практически подошли к этапу подписания контракта. Данное заявление, которое в ближайшее время перейдет в практическую плоскость, является наглядным свидетельством того, что многолетнее сотрудничество между двумя странами в авиационной сфере на новый уровень.

В качестве справки: самолет HÜRKUŞ II рассматривается не просто как средство подготовки будущих пилотов, а как элемент комплексной системы обучения, которая должна обеспечить более тесную интеграцию азербайджанской и турецкой моделей подготовки летного состава. Использование техники одного типа и единых подходов к обучению позволяет упростить процесс перехода пилотов от учебных машин к боевым самолетам, повысить эффективность подготовки и сократить сроки формирования необходимого резерва специалистов.

Отметим, что HÜRKUŞ в первоначальном варианте был разработан турецкой компанией TUSAŞ как современный учебно-тренировочный самолет, но впоследствии получил несколько вариантов развития.

Так, модернизированная версия HÜRKUŞ II полностью завершила программу испытаний и сертификации, после чего начались поставки заказчикам. Новый вариант получил улучшенную конструкцию, обновленную аэродинамику, современное оборудование кабины и ряд характеристик, повысивших его скорость, маневренность и общую эффективность.

Таким образом, закупка новых учебных самолетов становится еще одним шагом в направлении технологической совместимости с вооруженными силами братской страны.

Комментируя для Minval предстоящие поставки вышеупомянутых самолетов, военный эксперт Адалят Вердиев заявил, что «самолёт HÜRKUŞ был разработан в трёх версиях в качестве учебно-тренировочного самолёта, а впоследствии была проведена и его модернизация».

«Хочу отметить, что помимо Азербайджана, многие страны Персидского залива, африканские страны и даже европейские государства проводили переговоры по приобретению этих самолётов, в том числе учебно-тренировочных аппаратов, и их экспорт также осуществлялся. Что касается Азербайджана, то наша страна, приобретая именно турецкие учебно-тренировочные самолёты, преследует цель полностью привести систему подготовки пилотов в соответствие с системой Турции», — сказал эксперт.

Наш собеседник также затронул тему штурмовых самолетов Су-25, которые имеются на вооружении Военно-воздушных сил Азербайджана». По его словам, эти штурмовики также были модернизированы именно в Турции до версии «Лачин».

«Помимо этого, недавно приобретённые Азербайджаном в Пакистане истребители JF-17 Block III также используют оптико-электронные средства турецкого производства, а также вооружение и боеприпасы различного назначения. Иными словами, с приобретением HÜRKUŞ Азербайджан приводит в соответствие как учебные, так и боевые возможности с возможностями дружественных и союзных стран»», — подчеркнул Адалят Вердиев.

Подытоживая свою мысль, военный эксперт заявил, что увеличение количества учебно-тренировочных самолетов способствует усовершенствованию квалификации пилотов в боевых условиях.

«Большое количество учебно-тренировочных самолётов параллельно приведёт к подготовке большого числа пилотов, которые завершат курс подготовки для управления боевыми самолётами. В свою очередь, это позволит быстрее завершить учебный процесс, и в более короткие сроки обеспечить подготовку резервного лётного состава Военно-воздушных сил».

В любом случае, если рассматривать эти процессы комплексно, каждый из предпринимаемых шагов, в том числе и поставки самолетов HÜRKUŞ II, служит повышению боевого потенциала нашей армии, наших Военно-воздушных сил», — заключил военный эксперт.