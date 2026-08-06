Голливудская легенда Джеки Чан, который уже несколько дней находится в Баку для съемок фильма «Доспехи Бога IV: Ультиматум», привлек огромное внимание жителей столицы Азербайджана.

Накануне актер проехал по улицам Ичери-шехер в сопровождении службы безопасности. Поклонники приветствовали актера на улицах Ичери-шехер, а Джеки Чан с улыбкой отвечал им взаимностью.

Особенно бурно на появление актера отреагировали дети и молодежь. Многие пытались подойти поближе к автомобилю, чтобы увидеть своего кумира, сделать памятные фотографии или снять видео.

Ранее Minval сообщал, что приезд в Азербайджан компании Salem Entertainment, снимающей экшен-боевик «Доспехи Бога-4: Ультиматум» с участием всемирно известного голливудского киноактера Джеки Чана, стал одним из первых результатов действия механизма cash rebate, запущенного в Азербайджане в прошлом году.