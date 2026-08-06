Пакистан намерен развивать сотрудничество с Россией, Азербайджаном и Арменией.

Об этом в интервью ТАСС заявил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

По его словам, Исламабад уделяет большое внимание укреплению связей с Москвой, Баку и Ереваном. Дипломат отметил, что после нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией появилась возможность выстраивать полноценные контакты и с Ереваном.

Тирмизи подчеркнул, что Кавказский регион исторически имеет тесные связи с Пакистаном. Он рассказал, что посетил Дагестан, Чечню, Сочи, Краснодар и Азербайджан, и выразил уверенность в наличии значительного потенциала для расширения сотрудничества между Пакистаном, Арменией и странами Кавказа.