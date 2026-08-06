Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщила новый пресс-секретарь главы армянского правительства Меланья Арутюнян.

В ходе поездки Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет 6 августа в городе Чолпон-Ата.

Ранее армянский премьер заявил, что намерен вынести на обсуждение вопрос о «парализованном состоянии» ЕАЭС. По его словам, организация сталкивается с серьезными трудностями, которые требуют обсуждения на уровне руководства стран-участниц.

Ожидается, что тема дальнейшего функционирования объединения станет одной из ключевых на предстоящем заседании Межправительственного совета.