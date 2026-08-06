Американский эксперт по вопросам энергетики и международной политики Бренда Шаффер опубликовала на портале RealClearWorld статью, посвященную первой годовщине мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В материале под названием «Год мира на Кавказе — и как его сохранить» она утверждает, что достигнутый мир уже изменил геополитический баланс в регионе, однако остается уязвимым перед попытками России и Ирана сорвать процесс.

Автор напоминает, что год назад президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где была подписана историческая мирная декларация. Одним из ключевых результатов соглашения стало создание транспортного коридора Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), который соединит Азербайджан с Турцией через юг Армении. По словам Шаффер, маршрут будет управляться американскими компаниями и обеспечит долгосрочное экономическое присутствие США в регионе.

Эксперт отмечает, что за прошедший год мирный процесс принес ощутимые результаты. По ее словам, режим прекращения огня сохраняется, переговоры по делимитации границы продвинулись вперед, расширились контакты между армянами и азербайджанцами, выросла взаимная торговля. Она также утверждает, что Азербайджан поставлял Армении крупные объемы топлива по ценам ниже рыночных, а стороны обсуждают поставки природного газа и соединение своих энергосистем.

Шаффер подчеркивает стратегическое значение Южного Кавказа, называя его одним из важнейших геополитических узлов мира. По ее мнению, регион играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в обход Ормузского пролива и Красного моря, а также предоставляет странам Центральной Азии альтернативные маршруты, снижающие зависимость от России и Китая.

Вместе с тем автор считает, что главная угроза миру исходит от Москвы и Тегерана. По ее утверждению, более трети депутатов нового парламента Армении ориентированы на Россию, российские военные базы продолжают находиться на территории страны, а Иран предпринимал военные действия против Азербайджана в рамках своей региональной политики. По мнению Шаффер, выявление и предотвращение подобных попыток дестабилизации должно стать постоянной задачей Вашингтона.

В статье предлагаются четыре шага для закрепления достигнутого мира. В частности, Шаффер призывает организовать совместный визит армянских и азербайджанских парламентариев в Конгресс США, расширить энергетическую составляющую соглашения, добиваться выполнения Арменией обязательства по изменению конституционных положений, касающихся Карабаха, а также включить Южный Кавказ в общую стратегию США в отношении России, Ирана и Китая.

«Мир между Арменией и Азербайджаном стал реальным внешнеполитическим достижением, уже изменившим геополитические позиции России, Ирана и Китая в регионе. Однако мирные процессы редко бывают самодостаточными, особенно в окружении игроков, заинтересованных в их провале. Добившись этого мира, Вашингтон теперь должен обеспечить его сохранение», — заключает автор статьи.