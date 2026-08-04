Главы МВД стран Евросоюза выразили поддержку Испании в связи с миграционным кризисом в Сеуте и договорились укрепить сотрудничество в сфере охраны границ, борьбы с нелегальной миграцией и противодействия иностранным информационным манипуляциям, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Страны ЕС и Шенгенского пространства были едины в выражении полной солидарности с Испанией. Последняя информация от испанских властей и Еврокомиссии свидетельствует, что подавляющее большинство людей, нелегально перешедших границу, были возвращены. Не зафиксировано никакого перемещения людей на основную территорию Испании или в другие страны ЕС», – говорится в заявлении.

В Совете ЕС подчеркнули необходимость усилить коммуникацию в кризисных ситуациях за счет более оперативной и скоординированной работы стран сообщества, особенно для противодействия иностранным агентам, которые занимаются манипуляциями информацией и попытками вмешательства из-за рубежа.

Главы МВД договорились продолжить борьбу с организациями, занимающимися контрабандой мигрантов, развивать механизмы возвращения нелегальных мигрантов и укреплять системы охраны границ. Кроме того, министры приняли решение усилить мониторинг ситуации на внешних границах Евросоюза.