Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана незамедлительно заключить соглашение по ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

Трамп заявил, что Иран должен достичь соглашения о полном открытии Ормузского пролива в ближайшее время, в противном случае страну ждут «разрушительные последствия».

Американский лидер назвал текущую ситуацию «последним шансом» для Тегерана и отметил, что договоренность с Оманом должна быть достигнута в ближайшие часы.

«Я хочу дать им последний шанс перед обезглавливанием», – заявил Трамп.