Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы из стран Евросоюза, сообщило ведомство.

«Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что решение принято для предотвращения распространения эпизоотий и защиты потребителей. Поводом для введения ограничений стало выявление факта незаконной перевозки субпродуктов птицы, которые предположительно имели германское происхождение и следовали через Польшу.

По данным Россельхознадзора, груз пересек границу Таможенного союза на автомобиле с польскими регистрационными номерами и направлялся транзитом через Россию в Узбекистан. При этом на продукцию были оформлены фальсифицированные ветеринарные сертификаты.

«На основании результатов анализа информационных систем Россельхознадзора и ответа немецкой ветслужбы установлено, что продукция неизвестного происхождения. Также направлен запрос в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок, а именно установления отправителя товара», – сообщили в ведомстве.

При этом Россельхознадзор разрешил до 6 августа включительно транзит через территорию России продукции, которая была сертифицирована и отправлена до 5 августа.