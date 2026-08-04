Председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян обсудил по телефону со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком развитие межпарламентского сотрудничества и двусторонних отношений, сообщают армянские СМИ.

Во время беседы Стефанчук поздравил Рубиняна с избранием на должность председателя Нацсобрания и пожелал ему успехов в работе.

Собеседники подчеркнули важность дальнейшей активизации сотрудничества между парламентами Армении и Украины, а также использования новых возможностей для развития взаимодействия.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся армяно-украинских отношений.