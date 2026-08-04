Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий временные ограничения для россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения уголовных или административных наказаний, следует из опубликованных документов.

Согласно законам, в отношении таких граждан могут вводиться ограничения на ряд государственных, финансовых и регистрационных действий.

В частности, им могут отказать в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также ограничить доступ к отдельным государственным и муниципальным услугам в электронном виде.

Кроме того, для них предусмотрены ограничения на регистрацию транспортных средств, заключение сделок с использованием доверенности, а также управление автомобилем.

Банки смогут отказать таким лицам в доступе к сайтам и мобильным приложениям для перевода денежных средств, а также приостанавливать операции с денежными средствами и иным имуществом.

Также ограничения могут коснуться использования электронной подписи, оформления некоторых нотариальных и консульских действий, а также подачи заявлений о постановке недвижимости на кадастровый учет.