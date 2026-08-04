К середине 2025 года на фронте осталось чуть больше половины из примерно 300 тыс. россиян, мобилизованных осенью 2022 года, следует из анализа эксперта Немецкого института проблем международной безопасности Яниса Клюге, основанного на данных федерального бюджета России. Об этом пишет Moscow Times.

По оценке Клюге, в конце 2022 года – начале 2023 года на фронте находились около 293 тыс. мобилизованных россиян. В 2024 году их число сократилось до 246,3 тыс., а к середине 2025 года – до 168,5 тыс. Если эта динамика сохранится, то сейчас их могло остаться немногим более 100 тыс.

Одновременно увеличивалось число военнослужащих, подписавших контракт: с 230,4 тыс. в 2023 году до 554,8 тыс. в 2025-м. По мнению эксперта, это позволило России нарастить общую численность войск на фронте, однако прирост оказался значительно ниже темпов набора, что указывает на высокие потери.

Согласно подсчетам Клюге, в 2025 году «постоянные потери» среди контрактников достигли 251 тыс. человек.

Вместе с тем Центр стратегических и международных исследований (CSIS) оценивает совокупные потери России с начала полномасштабного вторжения по июнь 2026 года примерно в 1,4 млн военнослужащих убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести. Из них около 450 тыс., по оценке центра, составляют погибшие.