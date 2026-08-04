Сегодня Китай ассоциируется прежде всего с электромобилями. Такие компании, как BYD и Geely, доминируют на мировом рынке. Однако менее известной частью этой истории стали автомобили на метаноле. Их развитие началось еще в 1995 году благодаря сотрудничеству американского автогиганта Ford с Китаем.

Проект не стал коммерческим успехом. Ford отказался от метанола, а Китай сосредоточился на других технологиях. Но почти тридцать лет спустя метанол вернулся: сегодня Geely управляет одним из крупнейших в мире парков коммерческих автомобилей на этом топливе.

История показывает, что технологическое лидерство зависит не только от самих разработок. Не менее важна готовность государств, компаний и региональных властей поддерживать сразу несколько технологических направлений достаточно долго, чтобы одно из них смогло раскрыть свой потенциал.

Интерес Ford к метанолу возник задолго до выхода на китайский рынок. Метанол рассматривался как альтернатива бензину для двигателей внутреннего сгорания. Его можно производить из природного газа, угля или биомассы, а существующие бензиновые двигатели сравнительно легко адаптировать под новое топливо.

Для Китая главным мотивом была энергетическая безопасность. Страна обладала огромными запасами угля, но зависела от импорта нефти. Китайские исследователи увидели в производстве метанола из угля способ снизить эту зависимость, а угледобывающие провинции — возможность создать новую промышленность на базе существующих ресурсов.

В 1995 году Ford начал совместную программу с Государственной комиссией КНР по науке и технологиям. Позже к ней присоединились Министерство энергетики США, Национальный научный фонд США, MIT, Университет Цинхуа, власти провинции Шаньси и промышленные компании. Сегодня подобное сотрудничество между США и Китаем выглядит практически невозможным.

Однако к концу 1990-х годов проект фактически распался. В США нефтяные компании перестали развивать сеть метаноловых заправок, а без инфраструктуры технология не могла стать массовой. Ford переключился на этанол, который пользовался большей политической поддержкой. Рост цен на природный газ, снижение стоимости нефти, а также опасения относительно токсичности и коррозионных свойств метанола окончательно ослабили интерес к нему.

В США технология почти исчезла. В Китае она сохранилась благодаря региональным властям и частным компаниям.

Главным сторонником стала Geely. Еще в 2005 году компания увидела в метаноле возможность одновременно развивать промышленность, укреплять энергетическую безопасность, снижать выбросы и поддерживать спрос на уголь. В течение многих лет инженеры устраняли проблемы коррозии, холодного запуска и надежности двигателей.

Сегодня дочерняя компания Farizon ежегодно выпускает более 10 тысяч грузовиков и автобусов на метаноле. Они сопоставимы по мощности с дизельной техникой, обеспечивают более низкие выбросы, стоят примерно столько же при покупке, а эксплуатационные расходы оказываются на 20–40% ниже.

Развитие обеспечила не только центральная власть. Провинции Шаньси, Гуйчжоу, Хэнань и Сычуань предоставляли субсидии, обновляли автобусные парки, строили заправочную инфраструктуру и стимулировали использование коммерческого транспорта на метаноле. Для угледобывающих регионов это стало способом превратить добычу угля в современную промышленную экосистему.

Вопреки распространенному мнению, Китай не делал ставку исключительно на электромобили. Наряду с программой «Десять городов — тысяча автомобилей» в 2012 году была запущена национальная программа испытаний автомобилей на метаноле. Государство одновременно поддерживало аккумуляторные электромобили, водородные технологии, подключаемые гибриды и метанольные автомобили, не пытаясь сразу определить единственного победителя.

По мере развития технологий менялась и государственная политика. В 2024 году Китай включил метанольное судоходство и производство «зеленого» метанола в стратегию экологического перехода, а 15-й пятилетний план (2026–2030) предусматривает дальнейшее развитие соответствующей инфраструктуры.

Одновременно изменилась и экономика производства метанола. Удешевление солнечной и ветровой энергетики сделало возможным производство дешевого водорода методом электролиза, который затем используется для синтеза «зеленого» метанола из уловленного углекислого газа. Благодаря этому метанол постепенно превращается не только в альтернативное топливо, но и в перспективный носитель водорода.

Сегодня история сделала полный круг. В июле Ford и Geely объявили о создании совместного предприятия на заводе Ford в испанской Валенсии. Если в 1990-х американская компания приносила технологии в Китай, то теперь уже Geely приходит с собственными передовыми разработками, созданными за два десятилетия развития китайской автомобильной промышленности.

Авторы статьи считают, что этот проект символизирует смену технологических ролей. Теперь Ford может использовать китайский опыт в области электрических платформ, силовых установок и производственных технологий. Главный вывод заключается в том, что успешная промышленная политика требует долгосрочной поддержки сразу нескольких технологических направлений. Технологии, которые сегодня кажутся нишевыми, через десятилетия могут стать важнейшей частью новой энергетической системы.