Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не видит перспектив для вступления страны в НАТО, и призвал сосредоточиться на создании других форматов безопасности.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!», – подчеркнул Залужный.

По его мнению, одним из препятствий для вступления Украины в Альянс является несоответствие уровня развития украинских вооруженных сил требованиям организации. Залужный отметил, что «невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных Сил Украины,… к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны».

Он также крайне негативно оценил нынешние возможности НАТО, несмотря на участие в организации Великобритании и США.

«Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком оно есть, и Украине понадобится лет 12, чтобы перейти на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации», – заявил он.

При этом Залужный признал, что Украина нуждается в технологиях, которые пока сохраняются у стран НАТО, в том числе в сфере противоракетной обороны и космических возможностей.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, он отметил, что более эффективными могут стать не структуры НАТО, а другие союзы. «Украина… будет привязываться к блокам и союзам, которые, по-видимому, будут формироваться. Скорее всего, речь пойдет о европейском военном блоке», – сказал он.