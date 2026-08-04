Соединенные Штаты могут уже в течение ближайших двух дней заключить соглашение с Ираном, которое позволит нормализовать судоходство через Ормузский пролив. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, и стороны близки к достижению договоренности.

«Мы ведем переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте», — заявил Бессент в эфире CNBC.

Министр отметил, что предполагаемое соглашение будет предусматривать обеспечение свободы судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых мировых маршрутов для экспорта нефти и газа. По его словам, это может стать важным шагом к снижению напряженности в регионе и стабилизации ситуации.