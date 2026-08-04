Сирия согласились значительно сократить импорт российской нефти в рамках переговоров с США о снятии американских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, вопрос обсуждался во время контактов сирийских и американских представителей, посвященных возможному исключению Сирии из списка государств — спонсоров терроризма. Как утверждают собеседники Reuters, представители США заявили, что сокращение поставок российской нефти повысит шансы на быстрое и беспроблемное снятие этого статуса.

При этом один из источников отметил, что зависимость Сирии от российской нефти обусловлена не политическим выбором, а отсутствием альтернатив. По его словам, Дамаск рассчитывает сначала добиться смягчения санкционного режима, чтобы получить возможность диверсифицировать поставки энергоресурсов.