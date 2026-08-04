Силы быстрого реагирования (СБР), ведущие боевые действия против суданской армии, в начале гражданской войны в апреле 2023 года вывезли из Центрального банка Судана не менее 1,5 т золота стоимостью около $100 млн и переправили часть запасов в ОАЭ, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Во время боев между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) был захвачен государственный золотоперерабатывающий завод в Хартуме, после чего нападавшие проникли в Центральный банк. Так, наряду с 1,5 т золота были также похищены ювелирные изделия из сейфов коммерческих банков.

Собеседник газеты, чьи слова, как утверждается, подтвердили еще три человека, знакомые с операцией, заявил, что СБР вывозили золото через границы, в том числе в Чад и Южный Судан. В аэропорту последнего, по данным газеты, золото загружали на самолеты, направлявшиеся в ОАЭ.