Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что из Конституции Армении должна быть исключена статья, предусматривающая территориальные претензии к Азербайджану, а также к Турции.

В интервью турецкому телеканалу Haber Global он отметил, что поступающие сигналы свидетельствуют о начале процесса подготовки новой Конституции Армении.

По словам Гаджиева, после исключения территориальных претензий из основного закона Армении Азербайджан не видит препятствий для подписания окончательного мирного договора. Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе уже сложилась де-факто мирная ситуация.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Турцией, помощник президента отметил, что стратегическое союзничество двух стран остается неизменным.

«За столом, где нет Турции, есть Азербайджан, а за столом, где нет Азербайджана, есть Турция. Мы решительно отвечаем на каждый шаг, направленный против интересов наших стран, и так будет продолжаться и впредь», — заявил Хикмет Гаджиев.