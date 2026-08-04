Вопрос о возможном лишении Армении права голоса в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть рассмотрен на сессии Совета коллективной безопасности, которая пройдет 11 ноября в Москве. Об этом заявил постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, окончательное решение может быть принято только при консенсусе всех государств — членов организации.

Васильев пояснил, что согласно статье 25 Устава ОДКБ, государство-участник может быть временно лишено права голоса и права выдвигать своих представителей на должности в органах организации, если его задолженность по финансовым обязательствам перед ОДКБ превышает два года.

Российский дипломат отметил, что именно это положение устава может стать основанием для рассмотрения вопроса в отношении Армении.