Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российского беспилотника на продавца овощей в Херсоне, заявив, что подобные удары по мирным жителям происходят практически ежедневно.

По словам главы украинского государства, российский дрон целенаправленно атаковал мужчину, торговавшего овощами на улице. В результате взрыва мужчина получил ранения.

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно дать решительную оценку таким атакам.

Кроме того, президент Украины призвал страны Европы и Южного Кавказа, включая Финляндию, Казахстан, государства Балтии, Польшу, Румынию и Молдову, усилить сотрудничество в сфере безопасности. По его словам, совместные действия необходимы для предотвращения распространения подобных угроз за пределы Украины, а также для приближения окончания войны и достижения мира.