Некоторые пассажирские самолеты получают сугубо утилитарные буквенно-цифровые обозначения — например, Airbus A380. Иногда авиастроительные гиганты стараются придать своим моделям более вдохновляющий образ. Boeing 787 Dreamliner ассоциируется с комфортом нового поколения, а Airbus A320neo подчеркивает использование новейших авиационных технологий.

Третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, бразильская Embraer, предпочитает более прямолинейный подход. С 2017 года компания продвигает свой экономичный региональный самолет E2 под названием Profit Hunter («Охотник за прибылью»).

Хотя Embraer значительно уступает по масштабам Airbus и Boeing, последние несколько лет стали для нее исключительно успешными. Стремительно растет спрос не только на региональные пассажирские самолеты, но и на бизнес-джеты и военные самолеты компании. Если в 2021 году Embraer поставила заказчикам всего 141 самолет, то в нынешнем году объем поставок может достичь 255. 24 июля компания сообщила, что ее портфель заказов вырос до рекордных 34,5 млрд долларов.

Генеральный директор Embraer Франсишку Гомеш Нету считает, что впереди компанию ждет «существенный рост». Инвесторы разделяют этот оптимизм: с начала 2021 года акции Embraer выросли примерно в десять раз, значительно опередив динамику Airbus и Boeing. На этом фоне все чаще звучат предположения, что бразильский производитель может выйти на рынок более крупных авиалайнеров и бросить прямой вызов двум мировым лидерам.

Успех Embraer объясняется сразу несколькими факторами. Сегодня авиакомпаниям приходится ждать поставки узкофюзеляжных самолетов Airbus или Boeing от восьми до десяти лет. Совокупный портфель заказов двух производителей достиг примерно 16 тысяч пассажирских самолетов, чему способствуют рост авиаперевозок и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, возникшие еще во время пандемии COVID-19.

На этом фоне спрос на более компактные самолеты E2 резко вырос: их можно получить менее чем за два года. Дополнительным фактором становится изменение структуры авиаперевозок. Все больше пассажиров предпочитают прямые рейсы между небольшими аэропортами вместо пересадок через крупные хабы. По словам Рона Баура из лизинговой компании Azorra, заказавшей более 50 самолетов E2, эта тенденция будет только усиливаться.

Единственным прямым конкурентом E2 в этом сегменте остается Airbus A220. По прогнозам Embraer, в ближайшие двадцать лет мировой рынок таких самолетов составит около 8,5 тысячи единиц. Даже если реальный спрос окажется вдвое ниже, а Embraer получит лишь половину заказов, этого все равно хватит, чтобы полностью загрузить производственные мощности компании на два десятилетия.

Кроме того, еще более компактный Embraer E175 остается единственным серийным самолетом, который могут использовать региональные авиакомпании США. Причина заключается в коллективных соглашениях с профсоюзами пилотов, ограничивающих максимальный размер самолетов, эксплуатируемых региональными перевозчиками.

Еще одним источником роста стал рынок бизнес-авиации, переживающий настоящий подъем после пандемии. Embraer занимает лидирующие позиции в сегменте небольших и средних частных самолетов. Ее Phenom 300, рассчитанный на десять пассажиров, уже 14 лет подряд остается самым продаваемым самолетом в своем классе.

Дополнительный импульс обеспечил рост мировых военных расходов, который увеличил спрос на военно-транспортный самолет KC-390. Перспективным активом выглядит и контрольный пакет компании EVE, разрабатывающей электрические аэротакси. После того как большинство стартапов в этой сфере исчезли, осталось лишь несколько игроков, имеющих реальные шансы на успех.

Однако Гомеш Нету считает, что компании необходимо готовиться к новому поколению продукции, которое позволит выйти на более амбициозный уровень развития. Одним из вариантов является создание крупного бизнес-джета. Гораздо более смелым и рискованным шагом стала бы разработка нового коммерческого самолета большего размера, способного конкурировать с Airbus и Boeing.

Ожидается, что оба гиганта начнут замену своих основных узкофюзеляжных моделей лишь к концу 2030-х годов. Пока нынешние самолеты хорошо продаются, у них мало стимулов инвестировать миллиарды долларов в новые программы. Именно это может открыть окно возможностей для Embraer.

Но разрушить дуополию будет крайне сложно. Попытка канадской Bombardier создать конкурента едва не привела компанию к банкротству и завершилась продажей программы Airbus в 2018 году, после чего самолет превратился в нынешний A220. Глава Airbus Гийом Фори уже публично предупредил Embraer, что ей стоит «дважды подумать», прежде чем вступать в такую борьбу.

С другой стороны, даже небольшая доля рынка, который, по оценке Boeing, потребует 36 тысяч новых самолетов в течение следующих двадцати лет, принесла бы Embraer гораздо больше прибыли, чем запуск нового бизнес-джета. Аналитик Bank of America Рон Эпштейн считает, что такой проект способен вывести компанию «на совершенно новый уровень».

По словам Гомеша Нету, за последние два десятилетия Embraer сертифицировала почти 20 новых типов самолетов, что говорит о ее высокой инженерной компетенции. Репутация компании позволяет рассчитывать на серьезный интерес со стороны авиакомпаний. Однако для реализации столь масштабного проекта ей потребуются партнеры, готовые разделить расходы, которые могут составить около 10 млрд долларов. Речь может идти о производителях двигателей, поставщиках комплектующих, крупных клиентах и внешних инвесторах.

По слухам, внутри самой Embraer нет единого мнения о том, стоит ли бросать вызов Airbus и Boeing. Впрочем, времени на принятие решения у компании достаточно. Как подчеркивает Гомеш Нету: «Мы полностью довольны тем положением, в котором находимся сегодня».