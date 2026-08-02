Власти штата Вашингтон объявили высший, третий уровень эвакуации для жителей нескольких районов округа Спокан из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, площадь пожара Old Trails Fire уже достигла примерно 2,3 тыс. акров (930 гектаров), при этом огонь продолжает стремительно распространяться. Власти призвали жителей районов, оказавшихся в зоне риска, немедленно эвакуироваться из-за угрозы их жизни.

Всего в штате зафиксировано 12 крупных лесных пожаров, площадь распространения которых составляет почти 81 тыс. гектаров. Для ликвидации последствий и борьбы с огнем дополнительно направлены 110 военнослужащих Национальной гвардии.

На данный момент более 52 тыс. потребителей в штате остаются без электроснабжения.