США с 3 августа введут обязательный залог в размере до $20 тыс. при оформлении туристических и деловых виз для граждан стран, чьи граждане ранее нарушали сроки пребывания в стране, следует из уведомления Госдепартамента.

В августе прошлого года США запустили пилотную программу по взиманию залога с некоторых заявителей на визы. Она была рассчитана на 12 месяцев и распространялась на туристические визы категории B-2 и деловые визы B-1. В рамках программы консульские сотрудники могли по своему усмотрению устанавливать размер залога в $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс., который возвращался после выезда заявителя из США.

«От иностранного гражданина, подающего заявление на получение визы для временного посещения страны с деловыми или туристическими целями (категории B-1/B-2), может потребоваться внесение залога («визового залога») в качестве гарантии соблюдения им статуса неиммигранта и выезда из страны в установленном порядке. Сотрудники консульств могут потребовать от заявителей на получение соответствующих неиммиграционных виз внести залог в размере до $20 тыс. в качестве условия выдачи визы – по усмотрению самих сотрудников консульств», – говорится в обновленном уведомлении Госдепартамента.

В перечень государств, гражданам которых может потребоваться внесение залога при оформлении виз, вошли 50 стран. Среди них 30 африканских государств, а также Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и другие страны.

Примечательно, что Россия в этот список не включена.