Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала серебряные медали в командном зачете на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет, набрав 107 очков.

Сборная России, выступившая на турнире в Баку, заняла первое место в командном зачете, набрав 127 очков. Вторую позицию заняла команда Азербайджана со 107 очками, а третьей стала сборная Ирана, в активе которой 96 очков.

Азербайджанские борцы завершили чемпионат мира с шестью медалями. Али Джавадлы (весовая категория до 45 кг), Абдуррахман Гусейнли (до 51 кг) и Исфахан Гасанов (до 80 кг) стали серебряными призерами. Омер Салманов (до 48 кг), Эльмир Черкезов (до 60 кг) и Орхан Хабибли (до 65 кг) завоевали бронзовые награды.