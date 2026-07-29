Армянский борец Янес Назарян высоко оценил организацию турнира в Баку и заявил о радушном приеме участников. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее Назарян стал победителем чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет в весовой категории до 71 кг, одержав в финале победу над российским борцом Асланом Дзуевым.

«У нас очень хорошее настроение. Здесь нас встретили очень радушно и на высоком уровне. Соревнование организовано на высоком уровне, участники тоже были достаточно сильными. Я рад, что одержал победу», – сказал он.

При этом спортсмен подчеркнул, что у армянской команды не возникло проблем во время пребывания в Баку.

«Для нашего участия в чемпионате мира в Баку были созданы все необходимые условия. Нас очень хорошо встретили и создали все возможности для комфортной подготовки и выступления на соревновании», – отметил Назарян.