Воздушные силы Украины сообщили о потере связи с истребителем F-16 во время выполнения боевого задания по перехвату воздушных целей, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает РБК-Украина.

Связь с истребителем была потеряна 29 июля во время выполнения боевого задания по перехвату воздушных целей противника.

«По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться», – говорится в сообщении.

По данным военных, пилот выжил. После эвакуации его доставили в медицинское учреждение для обследования.

На месте падения самолета работают специалисты и сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения и разрушений нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.