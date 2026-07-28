Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 12 июля 2026 года для абитуриентов I и IV групп специальностей, а также по географии для участников, выбравших обе подгруппы – DT и TC – III группы, сообщает пресс-служба ГЭЦ.

Участники экзаменов могут ознакомиться со своими результатами, графическими изображениями карты и листа ответов, а также с критериями оценки каждого задания открытого типа, включая предполагаемые правильные ответы, решения и шкалу оценивания, перейдя по соответствующей ссылке.

Кроме того, абитуриенты могут получить информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропуске, с помощью мобильных операторов Azercell, Bakcell или Nar на короткий номер 7727.