Анкара после израильского удара по заброшенной авиабазе Абу-Зухур в Сирии решила установить над ней контроль, сообщает портал «Голос Турции».

Изначально авиабаза Абу-Зухур не входила в число приоритетных объектов для Турции – Анкара планировала разместить свои базы в других районах, более удаленных от границы. Однако после израильского удара турецкая сторона пересмотрела эти планы, отмечает портал.

Как сообщает издание, Анкара также рассматривала возможность нанесения удара по району Кунейтры на юге Сирии, расположенного непосредственно у позиций израильских военных. От проведения операции в итоге отказались после вмешательства США и с учетом позиции советника Реджепа Тайипа Эрдогана по Ближнему Востоку.

Вашингтон, со своей стороны, пообещал оказать Израилю жесткое давление после инцидента. Кроме того, США поддержали планы Турции по строительству авиабазы в Сирии и выразили готовность ускорить рассмотрение ряда запросов Анкары в сфере вооружений.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит создания Турцией военной базы в Сирии, поскольку считает усиление турецкого военного присутствия угрозой своей безопасности.