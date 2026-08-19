Проект новой Конституции Армении планируют завершить и представить для общественного и профессионального обсуждения. Об этом говорится в проекте программы деятельности правительства страны на 2026–2031 годы.

«Новая конституция должна стать не только правовым документом, но и единой политической договоренностью народа Армении относительно будущего государства, основных принципов внутренних и внешних отношений… Новая конституция должна способствовать становлению правового государства, углублению демократии и общественного доверия, а также долгосрочному устойчивому развитию государства», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства и включенном в повестку заседания 20 августа.

В документе также отмечается, что проект новой Конституции Армении будет окончательно доработан и представлен для общественного и профессионального обсуждения. После этого власти намерены предпринять необходимые шаги для вынесения проекта на референдум.