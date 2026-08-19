Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что для президента РФ Владимира Путина главной угрозой является не расширение НАТО, а развитие демократии на Украине.

По словам Макфола, что расширение НАТО на восток беспокоит российского президента значительно меньше, чем демократические процессы на Украине.

«Я был в Финляндии и Швеции – его это заботит меньше. Что угрожает системе Путина – украинцы, практикующие демократию», – заявил бывший дипломат.

Макфол также рассказал о своей встрече с убитым в Москве российским оппозиционным политиком Борисом Немцовым. По его словам, Немцов призывал США уделять особое внимание поддержке демократических процессов на Украине.

«Это будет лучшим способом помочь. Только так Россия может измениться – не сегодня, но в долгосрочной перспективе», – резюмировал Макфол.