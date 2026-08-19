В Азербайджане 20-21 августа ожидается сильный ветер. В связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыванской АР, Джебраиле, Нафталане, Физули, Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Самухе, Товузе, Дашкесане, Гедабее, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Геранбое, Гёйгёле, Бейлагане, Ширване, Сальяне, Гобустане, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы, Гусаре в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.