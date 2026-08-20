Президент США Дональд Трамп заявил, что значение Ормузского пролива в будущем может снизиться на фоне строительства новых трубопроводов.

Говоря о ценах на нефть, Трамп отметил, что, несмотря на войну США с Ираном, стоимость барреля «составляет сегодня $84-$85», в том числе благодаря тому, что «большие объемы нефти проходят» через Ормузский пролив.

«Но кроме того, люди нашли альтернативные варианты, о которых они и не думали – в Техасе, на Аляске, в Луизиане и других местах (добычи энергоносителя). Вместе с этим строится большое число трубопроводов. Речь идет о рекордном количестве. Поэтому я думаю, что Ормузский пролив будет далеко не столь важен, как раньше», – заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, на данный момент Ормузский пролив открыт и через него проходит множество судов.