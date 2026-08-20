Председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что страна в настоящее время практически полностью прекратила экспорт нефти.

«В нынешних условиях экспорт нефти практически прекратился», – сказал Хеммати, слова которого приводит агентство Mehr.

По его словам, «планирование Центробанком было правильным, поэтому у Ирана сейчас есть валютные ресурсы».

Хеммати также сообщил, что в письме верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи заверил его, что «не следует беспокоиться о поставках товаров первой необходимости и медикаментов, их обеспечивают центральный банк и правительство».