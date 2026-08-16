Спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер проведет в Каире встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, сообщают телеканалы Al Hadath и Al Arabiya со ссылкой на источники.

Как отмечает Al Arabiya, встреча Кушнера с представителями ХАМАС состоится после его визита в Израиль на следующей неделе. По информации Al Hadath, стороны намерены обсудить сохранение достигнутых между Израилем и ХАМАС договоренностей и меры, которые позволят «предотвратить крах» мирного соглашения.

Источники Al Arabiya и AFP сообщили, что 16 августа делегация ХАМАС во главе с лидером движения Халилом аль-Хайей также провела встречу с главой египетской разведки. Переговоры были посвящены возможным шагам по реализации послевоенного плана для сектора Газа.

По данным Al Arabiya, аль-Хайя заявил, что предстоящие переговоры с Кушнером будут посвящены последним событиям и усилиям по обеспечению соблюдения Израилем достигнутого соглашения. Делегация ХАМАС также намерена сообщить египетской стороне о нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля и подтвердить готовность движения выполнять договоренности после подтверждения Израилем своей приверженности им.

Тем временем пресс-служба президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что 16 августа египетский лидер принял Кушнера в Каире. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и палестинскую проблему, подчеркнув необходимость выполнения всеми участниками обязательств по соглашению о прекращении войны в Газе, заключенному в Шарм-эш-Шейхе в октябре 2025 года.

По данным источников AFP в ХАМАС, во время визита Кушнера в Египет также ожидаются контакты представителей движения с верховным представителем Совета мира по Газе болгарским дипломатом Николаем Младеновым и американскими чиновниками. Стороны намерены обсудить препятствия, связанные с выполнением соглашения.

Кроме того, продолжаются контакты с посредниками из Египта, Катара и Турции, направленные на обеспечение соблюдения Израилем договоренностей.